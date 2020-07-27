Теплый август обещают в Псковской области

Тёплый август прогнозируется в Псковской области, сообщили «Псковской правде» в пресс-службу регионального ГУ МЧС России. Температура воздуха в последний месяц лета ожидается на 0,5 — 1 градус выше нормы.

Преобладающие дневные температуры воздуха будут 19-24 градуса, в отдельные дни — 25-29 градусов. Ночами обещают от 9 до 14 градусов тепла. Ночами прогнозируется от 9 до 14 градусов.

Осадков будет от 70 до 120: от нормы.

Как пояснили специалисты, в августе на погоду в Псковской области будет влиять чередование полей повышенного атмосферного давления и южных периферий атлантических циклонов.