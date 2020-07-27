Определены лауреаты премии администрации Псковской области за лучшие произведения в области культуры и искусства, архитектуры и журналистики, сохранения объектов культурного наследия за 2019 год. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

В области литературы премии удостоена поэтесса, член Союза писателей России Татьяна Гореликова за книгу стихов «Татьянин день».

В области театрального искусства награда присуждена творческой группе спектакля «Карнавал животных» Псковского областного театра кукол в составе Евгения Бондаренко, Бориса Поткина, Валерия Болданюка, Наталии Неласая, Николая Зубрилина, Юлии Зубрилиной, Раисы Ивановой, Виталия Ивашнева, Александра Заболотного, Анастасия Петровой, Елены Смирновой.

В области музыкального искусства лауреатом премии стал художественный руководитель оркестра «Геликон» Псковского детского дома, заслуженный работник культуры РФ Александр Роор.

За серию работ «Святыни Пскова» лучшим в области изобразительного искусства признан художник, председатель Псковского регионального отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» Виктор Лысюк.

За театрализованно-цирковой спектакль «Сказание о древнем городе» награды в области сохранения объектов культурного наследия удостоена режиссерско-постановочная группа спектакля: Светлана Васильева, Ирина Михайлова, Марианна Никандрова.

Лауреатами в области журналистики стали авторы документального фильма «Дело о Ланевой горе» Виталий Михайлов, Мурад Камалов, ещё одна награда присуждена автору цикла радиопрограмм «Освобождение» Анатолию Тиханову.

Кроме того, присуждены шесть дополнительных премий администрации области за лучшие произведения в области культуры и искусства, архитектуры и журналистики, сохранения объектов культурного наследия за 2019 год.