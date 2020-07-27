Иван Грибов дал первое интервью в должности прокурора Псковской области

Иван Грибов дал первое интервью после вступления в должность прокурора Псковской области. Оно прошло в формате ПАИ-live 27 июля.

Прокурор поделился своими первыми впечатлениями о Пскове. «Лужайки стригутся, дома покрашены. Впечатления хорошие, приятные», - сказал он. Иван Грибов назвал небольшим, уютным и симпатичным городом.

«Я приехал с супругой, пригласил ее по Финскому парку прогуляться, по Псковскому крому. Был приятно удивлен историческим ансамблем, увидел храм и понял, какие фильмы здесь снимались, знакомые места. Очень красиво и интересно», - отметил прокурор.

По его словам, пока он здесь один, но очень скоро семья переедет в Псков.

В целом, добавил Иван Грибов, после выхода Указа о его назначении, на сборы и переезд в Псков ушло всего несколько дней.