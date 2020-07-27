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Происшествия / ЧП

Великолучанин обманул мошенников

27 июля 2020 года, 15:10

Житель Великих Лук ввёл в заблуждение мошенников и смог сохранить свои деньги. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 61-летнему мужчине позвонили мнимые банковские служащие. Они сообщили о попытке списания средств со счёта великолчанина и предложили перевести деньги на иные счета для их сохранения. Мужчина поверил мошенникам, но, называя код из СМС-сообщений, перепутал цифры. В результате карту великолучанина зблокировали, но он смог сохранить деньги — все 62 тысячи рублей.

По аналогичной схеме действовали мошенники, позвонившие 74-летней жительнице Пскова. Пожилая женщина доверилась незнакомцу и перечислила на несколько указанных ей номеров свои сбережения. В общей сложности псковичка лишилась 670 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

«Полиция еще раз напоминает, что гражданам нужно быть предельно осмотрительными при общении с незнакомцами в Сети или по телефону. Если они предлагают вам «обезопасить» банковскую карту или под какими-либо другими предлогами интересуются вашими персональными данными, а также реквизитами карт – помните, что вы имеете дело с мошенниками!» - обратили в УМВД к жителям региона.

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