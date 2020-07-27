Губернатор поздравил Псковский и Палкинский районы с 76-летием со дня освобождения

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил Псковский и Палкинский районы с 76-летием со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Очередную годовщину оба муниципалитета отмечают 27 июля, однако, в Палкинском районе по традиции торжества провели в последнюю субботу июля, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Большую часть праздничных мероприятий в Палкинском районе провели в онлайн-формате, но на братских захоронениях прошли митинги. В Палкино в церемонии приняла участие первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. Она зачитала поздравительный адрес от главы региона Михаила Ведерникова: «Жители оказывали яростное сопротивление и в тылу, расплачиваясь за непокорность сожженными деревнями и своими жизнями. Половина ушедших на фронт воинов не вернулась домой — были убиты, угнаны в рабство или пропали без вести. Но жители не теряли боевого духа: отвоевав родную землю, они все силы бросили на ее восстановление. Мы никогда не забудем военный и трудовой подвиг тех времен. Теперь на нас лежит ответственность за преумножение и развитие района, сохранения исторической памяти».

Губернатор также адресовал поздравление жителям Псковского района. «Это скорбный и вместе с тем торжественный день для каждого жителя. Сегодня Псковский район отмечает 76-летие свободы от немецкого рабства, когда годы оккупации, пыток и издевательств закончились изгнанием фашистов с родных земель. После освобождения началось долгое восстановление — враг, отступая, разрушал все на своем пути, мстя за свое поражение. Силами местных жителей заново строились дома, школы, больницы, вся инфраструктура. Сегодня мы говорим слова благодарности всем соотечественникам, кто воевал за освобождение на фронте и в тылу, кто был замучен фашистами и кто выжил, кто вернулся в родные земли и восстановил район», — подчеркнул глава региона.

Основные памятные мероприятия состоялись на воинском мемориале «Жидилов бор». Там прошли торжественный митинг, возложение цветов и церемония перезахоронения останков красноармейцев, которые были найдены в этом году на территории района. Участниками митинга стали председатель Комитета по сельскому хозяйству Николай Романов и глава района Наталья Федорова.