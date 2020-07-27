На 30 увеличилось число победивших коронавирус в Псковской области

В Псковской области от коронавируса вылечились ещё 30 человек. Таким образом, общее число выздоровевших увеличилось до 2 тыс. 453, сообщает официальный канал по ситуации с заболеваемостью в регионе.

За сутки новых случаев коронавируса выявили в два раза меньше — всего 15. С начала пандемии коронавирус обнаружили у 3 тыс. 633 человек. В Пскове заболели 1 тыс. 111 человек, в Великих Луках — 736. В пятёрку лидеров по числу заражённых также вошли Псковский (291 человек), Островский (258 человек) и Великолукский (180 человек) районы. Более 100 заболевших выявлены также Порховском (144), Невельском (124) и Дновский (105) районы.

Кроме того, за последние сутки была подтверждена ещё одна смерть от коронавируса. Всего скончались 52 заражённых.

Число исследований на коронавирус в регионе достигло 61 тыс. 691.