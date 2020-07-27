В парке Великих Лук начался монтаж динозавров и мамонтов

В городском парке культуры и отдыха Великих Луках распаковывают и монтируют интерактивные фигуры, пишет газета «Великолукская правда. Новости».

В парке появятся 40 фигур. Это первобытные люди, мамонты, динозавры, различные животные. В администрации парка отметили, что все эти фигуры будут подвижными: они смогут двигаться, рычать, моргать.