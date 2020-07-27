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Культура / Событие

В парке Великих Лук начался монтаж динозавров и мамонтов

27 июля 2020 года, 12:01

В городском парке культуры и отдыха Великих Луках распаковывают и монтируют интерактивные фигуры, пишет газета «Великолукская правда. Новости».

В парке Великих Лук начался монтаж динозавров и мамонтов

Фото газеты «Великолукская правда. Новости»

В парке появятся 40 фигур. Это первобытные люди, мамонты, динозавры, различные животные. В администрации парка отметили, что все эти фигуры будут подвижными: они смогут двигаться, рычать, моргать.

В парке Великих Лук начался монтаж динозавров и мамонтов

Фото газеты «Великолукская правда. Новости»

Ранее в рамках реконструкции центрального парка Великих Лук там появились аттракционы, в частности, колесо обозрения. 

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