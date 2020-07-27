Помочь в расследовании ДТП с велосипедистом просит псковичей полиция

Следственный отдел ОМВД России по Псковскому району просит помочь в расследовании ДТП с участием велосипедиста, сообщили «Псковской правды» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Авария произошла19 июня около 13:30 на 16-ом километре дороги Малая Толба – Гверздонь – Мельницы в Псковском районе. Там велосипедиста сбил автомобиль ГАЗ-350722 с госномером «У154ВН/60».

Очевидцев аварии просят оказать содействие органам предварительного следствия и позвонить по телефону 676-872 (дежурная часть ОМВД России по Псковскому району) или обратиться по адресу: Псковская область, Псковский район, деревня Уграда, дом №19, кабинет №28 к заместителю начальника следственного отдела ОМВД России по Псковскому району капитану юстиции М. В. Банарю либо позвонить по телефону 59-33-27.