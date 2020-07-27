Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / ДТП

Помочь в расследовании ДТП с велосипедистом просит псковичей полиция

27 июля 2020 года, 11:16

Следственный отдел ОМВД России по Псковскому району просит помочь в расследовании ДТП с участием велосипедиста, сообщили «Псковской правды» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Авария произошла19 июня около 13:30 на 16-ом километре дороги Малая Толба – Гверздонь – Мельницы в Псковском районе. Там велосипедиста сбил автомобиль ГАЗ-350722 с госномером «У154ВН/60».

Очевидцев аварии просят оказать содействие органам предварительного следствия и позвонить по телефону 676-872 (дежурная часть ОМВД России по Псковскому району) или обратиться по адресу: Псковская область, Псковский район, деревня Уграда, дом №19, кабинет №28 к заместителю начальника следственного отдела ОМВД России по Псковскому району капитану юстиции М. В. Банарю либо позвонить по телефону 59-33-27.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В парке Великих Лук начался монтаж динозавров и мамонтов
6,5 млрд рублей нужно для реставрации усадьбы Строгановых в Волышово
Гоша Куценко предложил для борьбы с вандализмом в Псковской области использовать видеокамеры
Нетрезвый водитель ВАЗа сбил скутериста в Плюсском районе
Губернатор возмутился случаями вандализма в Пскове и области
Михаил Ведерников проинспектировал строительство инфекционной больницы
Женщину сбили на пешеходном переходе в Пскове
Водитель и два его пассажира пострадали в ДТП в Новосокольническом районе
Полиция нашла водителя, который наехал на лежащего человека

Комментарии

Авторизация
No comments
От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

Происшествия / Правосудие
12 марта 09:18

От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

В Стругах Красных удалось раскрыть дистанционное мошенничество, связавшее жертву из Петербурга и преступника из Калининграда
Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Происшествия / Преступление
4 марта 10:55

Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Сигареты в деревянных досках и щепках, книга с автографом Булгакова, золото, деньги и «Айфоны»
Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

Происшествия
21 февраля 13:09

Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

В интернете появилось шокирующее видео с урока в Лавровской гимназии Печорского района