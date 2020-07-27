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Происшествия / ЧП

Гоша Куценко предложил для борьбы с вандализмом в Псковской области использовать видеокамеры

27 июля 2020 года, 09:55

Актёр, музыкант Гоша Куценко предложил для борьбы с вандализмом в Псковской области использовать видеокамеры. Об этом он написал в Instagram губернатора Михаила Ведерникова под постом о том, что в регионе участились акты вандализма.

«Нужно камеры ставить! В Москве от Вечного Огня чуть ли не прикуривали», - написал Гоша Куценко.

Михаил Ведерников рассказал, что на днях с улицы Стахановской в Пскове украли молодые деревья, высаженные вдоль дороги, вандалы уничтожили металлическую табличку на памятнике Леону Поземскому в Сквере павших бойцов и погнули фонарный столб. Ранее в Себеже были сломаны молодые деревья на набережной, в Печорах — вырваны из клумб цветы.

«Если кто-то заметит подобные случаи хулиганства и вандализма – не проходите мимо, делайте фото на телефон, сообщайте в полиция. Будем бороться с преступниками вместе и наказывать самым строгим образом.», - обратился к жителям Псковской области губернатор. 

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