Губернатор возмутился случаями вандализма в Пскове и области

Губернатор Михаил Ведерников в своем Инстаграме написал, что Псковскую область захлестнула волна вандализма.

- На днях с улицы Стахановской в Пскове украли молодые деревья, высаженные вдоль дороги. Елки и сосны, только успевшие прижиться, какие-то негодяи вырвали в своих корыстных целях, - рассказал Михаил Ведерников. - Чуть позже стало известно, что вандалы уничтожили металлическую табличку на памятнике Леону Поземскому в Сквере павших бойцов и погнули фонарный столб.

Аналогичные случаи по всему региону.

Так, в Себеже хулиганы сломали молодые деревья на набережной, в Печорах вырвали цветы из клумбы, в Порхове поджигают мусорные контейнеры – из-за чего чуть не сгорел музей Ганзы.

- Как можно настолько не любить свой город, место в котором ты живёшь? - возмутился губернатор. - Мы делаем всё возможное, чтобы приводить в порядок улицы, строить сады и школы. Это сложная работа. И, безусловно, эту общую работу будем защищать. Прошу принять в этом участие каждого неравнодушного жителя. Если кто-то заметит подобные случаи хулиганства и вандализма – не проходите мимо, делайте фото на телефон, сообщайте в полиция. Будем бороться с преступниками вместе и наказывать самым строгим образом.