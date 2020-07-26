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Происшествия

Водитель и два его пассажира пострадали в ДТП в Новосокольническом районе

26 июля 2020 года, 17:45

Три человека - водитель и два его пассажира пострадали в результате аварии в Новосокольническом районе. Как сообщили  в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ДТП произошло 25 июля в 15:45 на 484-м километре трассы Москва – Рига.

33-летний водитель автомобиля Nissan X-Trail не справился с управлением и  съехал в кювет.  Водитель получил закрытую черепно-мозговую травму, рваную рану подбородка, рану коленного сустава, 24-летняя пассажирка – ушиб грудной клетки и, предположительно, закрытую черепно-мозговую травму, а 29-летний пассажир – закрытый перелом левой ключицы.


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