Водитель и два его пассажира пострадали в ДТП в Новосокольническом районе

Три человека - водитель и два его пассажира пострадали в результате аварии в Новосокольническом районе. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ДТП произошло 25 июля в 15:45 на 484-м километре трассы Москва – Рига.

33-летний водитель автомобиля Nissan X-Trail не справился с управлением и съехал в кювет. Водитель получил закрытую черепно-мозговую травму, рваную рану подбородка, рану коленного сустава, 24-летняя пассажирка – ушиб грудной клетки и, предположительно, закрытую черепно-мозговую травму, а 29-летний пассажир – закрытый перелом левой ключицы.