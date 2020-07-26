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Экономика

Безработица в Псковской области по сравнению с началом года выросла в 5 раз

26 июля 2020 года, 14:06

Количество безработных граждан в Псковской области по сравнению с данными на начало 2020 года увеличилось в пять раз. Об этом рассказал председатель Комитета по труду и занятости населения Псковской области в прямом эфире проекта ПАИ-live. В абсолютных цифрах данные составляют 11332 против 2060 человек.

Сергей Аржаников отметил, что в целом по России увеличение безработицы такое же. Приток обратившихся за пособием по безработице произошел не только из-за сложной экономической ситуации в связи с пандемией коронавируса, но  и из-за увеличения мер государственной поддержки.

По словам Сергей Аржаникова, больше всего из-за кризиса пострадали люди рабочих специальностей и сфера обслуживания.

Также в пять раз увеличилась государственная поддержка для безработных.

-По закону с 1 января минимальный размер пособия – 1 500 рублей, 8 000 – максимальный, - сказал Сергей Аржаников. -  Те, кто были уволены с 1 марта, получали пособие в размере 12 130 рублей -  в размере МРОТ. Таких у нас на 23 июля более 4 тысяч человек. В течение пяти месяцев, то есть с апреля по август, по новым последним правилам, которые установило правительство, выплачивается эта сумма. Работникам, уволенным с 1 марта, которые имеют детей, еще на каждого ребенка выплачивается государственное увеличенное пособие – по 3 000 рублей на каждого ребенка.  А с мая месяца по поручению президента и постановлению правительства всем безработным, которые имеют детей, мы выплачиваем по 3 000 рублей с июня по август.

Самый большой рост числа безработных регистрировали во второй половине мая.


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