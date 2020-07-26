Дмитрий Песков и Татьяна Навка побывали в Печорском монастыре

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков побывал в Печорском монастыре, пишет Псковское агентство информации со ссылкой на руководителя пресс-службы Псковской епархии Максима Бучнева, который сообщил об этом визите на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Жена Дмитрия Пескова, известная фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка в своём Instagram-аккаунте также опубликовала фотографии Псково-Печерского Свято-Успенского монастыря. Татьяна Навка рассказала, что во время своей поездки в обитель ей удалось поговорить с митрополитом Псковским и Порховским Тихоном.

