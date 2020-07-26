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Общество

Александр Котов поздравил моряков с профессиональным праздником

26 июля 2020 года, 11:00

Председатель псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил российских моряков с профессиональным праздником.

- Для жителей Псковской области, как и для всех граждан нашей страны, День ВМФ – один из символов ратной славы и оборонной мощи России. Военно-Морской флот всегда был и остаётся важнейшей составляющей обеспечения национальной безопасности, а российские моряки являются образцом воинской доблести, верности долгу и преданности Отечеству, - говорится в поздравлении Александра Котова. - В год 75-летия Победы мы отмечаем День ВМФ с особым чувством – это ещё одна возможность с благодарностью поклониться нашим ветеранам, вспомнить тех, кто не дожил до сегодняшнего дня, рассказать детям и внукам о героях войны и передать эту вечную эстафету памяти последующим поколениям.

Председатель Собрания пожелал морякам успехов и благополучия,  мира и процветания!


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