Александр Котов поздравил моряков с профессиональным праздником

Председатель псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил российских моряков с профессиональным праздником.

- Для жителей Псковской области, как и для всех граждан нашей страны, День ВМФ – один из символов ратной славы и оборонной мощи России. Военно-Морской флот всегда был и остаётся важнейшей составляющей обеспечения национальной безопасности, а российские моряки являются образцом воинской доблести, верности долгу и преданности Отечеству, - говорится в поздравлении Александра Котова. - В год 75-летия Победы мы отмечаем День ВМФ с особым чувством – это ещё одна возможность с благодарностью поклониться нашим ветеранам, вспомнить тех, кто не дожил до сегодняшнего дня, рассказать детям и внукам о героях войны и передать эту вечную эстафету памяти последующим поколениям.

Председатель Собрания пожелал морякам успехов и благополучия, мира и процветания!