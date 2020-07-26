Полицейские больше года разыскивают пропавшего псковича

Полиция разыскивает Иванова Романа Анатольевича, 1974 года рождения, жителя областного центра. Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 14 апреля 2019 года он без вести пропал на территории Пскова. И до настоящего времени местонахождение мужчины неизвестно.

Приметы: на вид 45-50 лет, рост 182 сантиметра, худощавого телосложения, лицо овальной формы, волосы тёмно-русые с сединой, нос узкий длинный, брови дугообразные, глаза серые.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Р.А.Иванова, просят обратиться по телефонам: 59-63-22, 59-63-09 или 02.