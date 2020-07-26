Еще у 36 человек подтвердился коронавирус

Еще 36 жителей Псковской области за минувшие сутки заболели коронавирусом. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников у себя в Инстаграме.

Таким образом общее число заболевших в Псковской области составило 3 618 случаев.

«25 июля число новых случаев (+36) превысило количество выздоровевших (+35). Друзья, мы возвращаемся к нормальной и привычной жизни, но есть условия, которые необходимо строго соблюдать. Не расслабляйтесь. COVID по-прежнему рядом и он по-прежнему забирает здоровье и уносит жизни. Будьте внимательны и благоразумны. В активных очагах новых заражений не выявлено. К сожалению, 25 июля добавились +2 смерти. Соболезную родным и близким. Берегите себя и своих близких», – написал Михаил Ведерников.

