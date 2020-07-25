Полицейские спасли заблудившегося в островском лесу грибника

В Островском районе полицейские спасли заблудившегося в лесу 78-летнего грибника. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Заявление о пропавшем человеке поступило 23 июля около 16:00. Пожилая местная жительница рассказала, что вместе с мужем отправилась в лес за грибами и ягодами в окрестностях деревни Перестрелово примерно в 40 километрах от Острова. Однако, мужчина в назначенное время к машине не вышел.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции в состав заместителя начальника отдела уголовного розыска ОМВД России по Островскому району майора полиции Вадима Герасимова, старшнго оперуполномоченного уголовного розыска майора полиции Игоря Морозов, полицейского-кинолога отделения охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых прапорщика полиции Яны Кисляковой со служебно-розыскной собакой.

Около 19:00 полицейским удалось обнаружить пропавшего мужчину. Стражи порядка помогли его добраться до автомобиля и доставили домой.

Горожане поблагодарили личный состав ОМВД России по Островскому району за оказанную им своевременную помощь.