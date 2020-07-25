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Общество / Важная дата

День работника торговли отмечается 25 июля

25 июля 2020 года, 12:41

День работника торговли отмечается 25 июля. С праздником представителей этой отрасли поздравил спикер Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента.

День работника торговли отмечается 25 июля

Фото пресс-службы Псковского областного Собрания

«Торговля играет важную роль в социально-экономическом развитии региона – она обеспечивает обратную связь между потребителями и производителями, налоговые поступления в бюджет, занятость населения, рост предпринимательской активности, культурный обмен, создание условий для развития транспортной, логистической, строительной отраслей», - подчеркнул Александр Котов. Он отметил, что в Псковской области в сфере торговли работают тысячи организаций и индивидуальных предприятий, их услугами пользуются сотни тысяч жителей региона.

«В связи с пандемией коронавируса значительная часть магазинов и точек общепита  оказалась в трудной ситуации, но даже в таких экстремальных условиях торговые предприятия региона смогли выстоять и продолжили работу после снятия ограничительных мер», - сказал спикер Собрания.

Он пожелал, чтобы энергия, опыт, профессионализм и желание трудиться помогали работникам торговли воплощать в жизнь перспективные идеи и добиваться высоких результатов. «Здоровья, удачи и благополучия!» - заключил Александр Котов. 

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