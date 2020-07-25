Лежащего у пруда человека переехал автомобиль в Великолукском районе

В деревне Личково Великолукского района у пруда автомобиль переехал лежавшего 25-летнего молодого человека и скрылся с места происшествия. Произошло это около 0:00 24 июля, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области. По предварительным данным пешеход получил закрытый перелом грудного отдела позвоночника. Его доставили в больницу.

В этот же день около 19:10 в Пскове у дома 38 на улице Коммунальной 44-летний водитель автомобиля «Хундай Туксон» не справился с управлением, врезался в бордюрный камень, а затем — в автобусную остановку. По предварительным данным, водителю автомобиля стало плохо. В результате ДТП он получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга. Мужчину госпитализировали.

В 11:40 в Великих Луках на улице 3-ей Ударной Армии 37-летний водитель автомобиля «Шевроле Орландо» сбил 60-летнего велосипедиста. Он получил перелом правой лодыжки и был доставлен в больницу.