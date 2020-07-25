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Общество / Важная дата

Успехов в работе пожелал псковским следователям Александр Котов

25 июля 2020 года, 11:58

Председатель Псковского областного Собрания Александра Котов от имени депутатов поздравил с профессиональным праздником работников органов следствия и поделал им успехов в работе, крепкого здоровья и семейного благополучия. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Успехов в работе пожелал псковским следователям Александр Котов

Фото пресс-службы Псковского областного Собрания

Александр Котов напомнил, что профессиональный праздник всех сотрудников следственных подразделений: работников Следственного комитета РФ, следственных подразделений МВД, ФСБ, ФСКН и других ведомств, отмечается с 2014 года. Он обратил внимание, что история органов следствия насчитывает более трёх веков: первый специализированный следственный орган России был учреждён Петром Первым. Это была следственная канцелярия.

«В наши дни, как и столетия назад, людям важно знать и понимать, что столкнувшись с преступными посягательствами, они не останутся без помощи, и преступник будет изобличён. Обеспечить безусловное соблюдение законности в процессе расследования уголовных дел и защитить законные права граждан – главная задача следственных органов», - подчеркнул Александр Котов.

Он заявил, что неизменными принципами псковских следователей всегда были ответственность и беспристрастность.

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