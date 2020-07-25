Губернатор выразил соболезнование в связи со смертью поэта Александра Рябихина

«Человек удивительной биографии, который стал автором шести поэтических сборников: «Глухариные зори», «Вкус полыни», «Эхо нашей судьбы», «Когда падают звёзды», «Напишу на снегу», - написал глава региона на своей странице в Instagram. Он отметил, что поэта хорошо знали не только в Псковской области, но и на малой родине - в Рязанской области, и по всей стране.

Губернатор привёл строки из стихотворения Александра Рябихина: «Жил поэт у нас тут, под Рязанью. Будто мне почудилось в окне: Это он весенней гулкой ранью, Скачет вдаль на розовом коне!» «Его строки о Есенине сегодня звучат как слова о самом авторе. Светлая память», - заключил Михаил Ведерников.