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Общество / Жизнь замечательных людей

Губернатор выразил соболезнование в связи со смертью поэта Александра Рябихина

25 июля 2020 года, 11:49

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил соболезнование в связи со смертью члена Союза писателей России, автора гимна Великолукского района Александра Рябихина.

Губернатор выразил соболезнование в связи со смертью поэта Александра Рябихина

«Человек удивительной биографии, который стал автором шести поэтических сборников: «Глухариные зори», «Вкус полыни», «Эхо нашей судьбы», «Когда падают звёзды», «Напишу на снегу», - написал глава региона на своей странице в Instagram. Он отметил, что поэта хорошо знали не только в Псковской области, но и на малой родине - в Рязанской области, и по всей стране.

Губернатор привёл строки из стихотворения Александра Рябихина: «Жил поэт у нас тут, под Рязанью. Будто мне почудилось в окне: Это он весенней гулкой ранью, Скачет вдаль на розовом коне!» «Его строки о Есенине сегодня звучат как слова о самом авторе. Светлая память», - заключил Михаил Ведерников.

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