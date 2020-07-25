Михаил Ведерников поздравил с профессиональным праздником следователей

С профессиональным праздником, который отмечается 25 июля, поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников ветеранов и сотрудников органов следствия - Следственного комитета, следственных подразделений Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Расследование преступлений — исключительно важная и ответственная работа, которая требует компетентности, знания законодательства, опыта, а также особого таланта, призвания и упорства. Именно на вас лежит высокая ответственность по сбору и проверке доказательств, необходимых для выяснения всех обстоятельств преступлений. Вы способствуете изобличению виновных, и ваша работа имеет принципиальное значение для укрепления законности и правопорядка в Псковской области и во всей стране», - отметил глава региона.

Он подчеркнул, что год от года расчёт качество следствия, увеличивается число расследованных уголовных дел и лиц, привлечённых к ответственности, в то же время растёт доверие жителей к органам следствия.

Особые слова благодарности губернатор адресовал ветеранам следствия, которые передают опыт молодому поколению.

«Выражаю руководству и сотрудникам Следственного комитета Российской Федерации, а также следственных подразделений правоохранительных органов искреннюю благодарность за добросовестный труд и верность избранному делу. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемой энергии и новых успехов в вашей нелегкой службе!» - заключил Михаил Ведерников.