Анвар Сабиров и Владимир Шаляев посмертно награждены медалью «За заслуги перед Псковской областью»

Врач анестезиолог-реаниматолог кардиологического отделения Псковской городской больницы Анвар Сабиров и исполняющий обязанности директора ГБУ «Псковавтодор» Владимир Шаляев удостоены медали «За заслуги перед Псковской областью». Оба награждены посмертно, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Анвар Сабиров удостоен награды за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении врачебного долга, Владимир Шаляев - за добросовестный труд и значительный вклад в развитие дорожного хозяйства области.

«Выдающиеся люди и настоящие профессионалы своего дела. Спасибо за всё, что вы сделали для нашей области! Светлая память», - заключил Михаил Ведерников.