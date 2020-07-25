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Общество / Жизнь замечательных людей

Анвар Сабиров и Владимир Шаляев посмертно награждены медалью «За заслуги перед Псковской областью»

25 июля 2020 года, 10:11

Врач анестезиолог-реаниматолог кардиологического отделения Псковской городской больницы Анвар Сабиров и исполняющий обязанности директора  ГБУ «Псковавтодор» Владимир Шаляев удостоены медали «За заслуги перед Псковской областью». Оба награждены посмертно, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Анвар Сабиров и Владимир Шаляев посмертно награждены медалью «За заслуги перед Псковской областью»

Анвар Сабиров удостоен награды за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении врачебного долга, Владимир Шаляев - за добросовестный труд и значительный вклад в развитие дорожного хозяйства области.

«Выдающиеся люди и настоящие профессионалы своего дела. Спасибо за всё, что вы сделали для нашей области! Светлая память», - заключил Михаил Ведерников. 

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