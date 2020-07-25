Грозы надвигаются на Псковскую область

«От Псковского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды получено предупреждение о неблагоприятном явлении: сегодня, начиная с периода 12-15 часов, ожидаются грозы с кратковременным усилением ветра, местами ливни», - отметили в МЧС.

По прогнозу, температура воздуха будет сегодня от 17 до 22 градусов. Будет дуть ветер западных направлений 5-10 метров в секунду.