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Общество / Экология

Грозы надвигаются на Псковскую область

25 июля 2020 года, 09:38

На Псковскую область 25 июля надвигаются грозы, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Грозы надвигаются на Псковскую область

Фото Елены Лешкиной

«От Псковского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды получено предупреждение о неблагоприятном явлении: сегодня, начиная с периода 12-15 часов, ожидаются грозы с кратковременным усилением ветра, местами ливни», - отметили в МЧС.

По прогнозу, температура воздуха будет сегодня от 17 до 22 градусов. Будет дуть ветер западных направлений 5-10 метров в секунду.

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