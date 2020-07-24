Запрет на работу бассейнов, аттракционов и кинотеатров в регионе продлили

Бассейны, аттракционы и кинотеатры в регионе закрыты до 10 августа. Указом губернатора Псковской области скорректированы ограничительные мероприятия, введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Согласно тексту указа до 10 августа на территории региона будут закрыты ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комплексы, аттракционы и досуговые учреждения. Все также не будут работать бассейны и аквапарки. Сохраняются требования на соблюдение социальной дистанции, масочного и в определенных случаях перчаточного режима. Массовые мероприятия тоже под запретом.

При этом можно посещать библиотеки, больше для этого не надо предварительно записываться. Разрешены тренировки спортсменов в помещения спортшкол.

С 25 июля к работе смогут вернуться СПА-салоны, сауны и частные бани, но только в режиме предварительной записи, без использования купелей и бассейнов, а также с соблюдением запрета на употребление посетителями принесенных с собой блюд.

Текст указа губернатора размещен на портале нормативных правовых актов Псковской области.