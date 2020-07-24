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Общество / Здоровье

Учебно-лабораторный центр для подготовки медиков хотят построить в Пскове

24 июля 2020 года, 20:46

Учебно-лабораторный центр для подготовки медиков хотят построить в Пскове. В этом вопросе региона рассчитывает не помощь Министерства обороны, сообщается в telegram-канале «COVID-19. Псковская область».

Такой центр региону нужен, чтобы вести подготовку специалистов для системы здравоохранения.

«Предварительная договорённость уже есть, проект с высокой долей вероятности будет реализован», – говорится в сообщении.

Напомним, что в Пскове строится инфекционная больница на 200 мест. Стройка идет ударными темпами, строители работают в три смены. Готовность объекта на сегодняшний день составляет 50%. 

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