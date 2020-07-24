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Экономика / Инвестиции

Губернатор поручил проработать вопрос по демонтажу аварийных конструкций на стадионе «Электрон»

24 июля 2020 года, 20:19

Губернатор поручил поработать вопрос по демонтажу аварийных конструкций на стадионе «Электрон». В пятницу, 24 июля, он побывал на объекте, сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Глава региона осмотрел площадку, где предполагается построить здание исторического парка «Россия — моя история». Заметив, разрушающиеся трибуны, он поручил проработать вопрос по вывозу строительных отходов и демонтажу аварийных конструкций. 

Участники выезда ознакомились с проектом с привязкой на местности. Представитель организации - проектировщика рассказал, что площадь, где будут вестись работы составляет 2,7 га. Рядом со зданием исторического парка предполагается обустройство прогулочной зоны, парковки. Проектом предусматривается связь с гуманитарно-спортивным центром и стадионом.

На территории хотят обустроить несколько площадок, в том числе, два мини-футбольных поля, волейбольную, теннисную и баскетбольную площадку. Обустроят прогулочные дорожки, беговую и велосипедную трассу. Возможно, появится кафе, санузлы и помещения для переодевания.

Проект будет реализовывать постепенно. 

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