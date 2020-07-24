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Общество / Экология

С появлением в регионе экотехнопарка 50% мусора будет перерабатываться

24 июля 2020 года, 18:49

С появлением в регионе экотехнопарка 50% мусора будет перерабатываться. Об этом шла речь на совещание по вопросам обращения с ТКО под председательство губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Строительство мусоросортировочного комплекса в регионе стал одни из вопросов, который обсуждали присутствующие. Стороны обсудили актуальные вопросы подготовки к заключению концессионного соглашения по возведению и эксплуатации экотехнопарка.

Планируется, что на площадке инвестором будет возведен современный мусоросортировочный комплекс, который позволит отходы разделять на 15 различных фракций. Ожидается, что 50% от общего объема мусора будет направляться на переработку.

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