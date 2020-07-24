Новые трибуны стадиона «Машиностроитель» вместят 3 500 зрителей. Об этом в эфире программы «Лицом к городу» рассказал глава администрации Пскова Александр Братчиков.

По его словам, после реконструкции стадион станет в два раза больше и сможет принимать гораздо больше зрителей. Это станет возможным, в том числе, и за счет увеличения вместительности трибун.

«Прошлая большая трибуна была даже меньше, чем нынешняя малая», - рассказал Александр Братчиков, добавив, что общее количество зрителей на обеих трибунах составит 3,5 тысячи человек.

В августе «Машиностроитель» начнут благоустраивать, а сдать окончательно очень надеются уже в этом году.