Названы самые заросшие борщевиком районы Псковской области

Наиболее крупные очаги борщевика Сосновского в Псковской области выявлены в Пскове, Псковском, Печорском, Пыталовском, Пушкиногорском, Порховском районах. Об этом шла речь на совещании по борьбе с сорным растением, которое провела заместителя губернатора Нинель Салагаевой 24 июля, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

Как отметил председатель областного Комитета по сельскому хозяйству Николай Романов, четверть земельных участков, заросших борщевиком, находятся на территории населенных пунктов, при этом муниципалитеты ежегодно проводятся мероприятия по уничтожению растения путем скашивания либо обработки химикатами. По словам Николая Романова, в этом году против борщевика обрабатываются около 1 тыс. га.

Нинель Салагаева раскритиковала такой подход к работе и заявила, что площадь, где ведется активная борьба с борщевиком, должна быть серьезно увеличена. «Ежегодно мы получаем многочисленные жалобы от жителей Псковской области, в том числе и в социальных сетях, на повсеместное разрастание сорняка. Но реальных результатов борьбы с ним нет», — отметила вице-губернатор. Она обратила внимание на то, что муниципалитеты имеют возможность получить субсидию из регионального бюджета на борьбу с борщевиком.

Руководитель регионального филиала Россельхозцентра Юрий Бабахин отметил, что увеличить площадь, где ведутся борьба с борщевиком, можно было бы, если бы заявки от муниципалитетов поступали раньше - в феврале—марте. Он пояснил, что уничтожать растение в начале лета дешевле.

Председатель Комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин заявил, что результаты скоса растения на обочинах дорог и обработки химикатами сводятся на нет при отсутствии борьбы с сорняком на полях. В этом году, по его данным, скос борщевика был проведён на участках общей протяженностью около 1 тыс. км, химикатами обработали еще около 700 км.

Нинель Салагаева поручила главам районов активизировать работу по борьбе с борщевиком, в том числе в рамках муниципального земельного контроля и государственного земельного надзора на территории региона. «Бесконтрольное разрастание борщевика и неэффективная работа по расчистке засоренных территорий плохо отражается на туристической привлекательности Псковской области. Этот вопрос нужно решать оперативно и в комплексе», — заключила она.