Почти 2 тысячи псковичей нашли работу через службы занятости

В этом году почти 2 тысячи жителей Псковской области нашли работу через службы занятости. Этот показатель несколько ниже прошлогоднего. Такие данные озвучил председатель регионального комитета по труду и занятости Сергей Аржаников в эфире ПАИ-live 24 июля.

По его словам, сейчас имеются порядка 400 вакансий на общественных работах. «Это, в основном, неквалифицированная работа: коммунальное хозяйство. У организаций тоже есть потребность», – пояснил гость эфира.

В целом число безработных в регионе с начала года увеличилось в пять раз. 1 января их было 2 тыс. 60 человек, теперь 11 тыс. 332.

10 тыс. 345 человек получают пособие по безработице. Оно, как отметил Сергей Аржаников, по сравнению с прошлым годом увеличилось. В 2019-м году оно было в среднем 6 тыс. 700 рублей, в этом — превышает 10 тысяч.