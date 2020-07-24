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Общество / Коммуналка

В Пскове проводят конкурс макетов граффити для украшения техсооружений

24 июля 2020 года, 17:18

В Пскове проводят конкурс макетов граффити, которые в последствии будут нанесены на стены технических сооружений. Об этом «Псковской правде» сообщили в  Управлении общественных проектов и молодёжной политики администрации Псковской области, которое выступает организатором конкурса.

В Пскове проводят конкурс макетов граффити для украшения техсооружений

Стать участником конкурса можно подав заявку через сайт pskov.moydom.ru. Там нужно заполнить анкету и приложить свой макет к предложенным техническим сооружениям. Заявки принимаются с 24 июля по 3 августа.

Победителей определят в ходе народного голосования. Оно состоится с 3 по 7 августа там же на портале pskov.moydom.ru. Тройка лидеров получит возможность украсить своими работами технические сооружения, а также для них предусмотрены призы. 

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