Пыталовский район претендует на грант в 50 млн рублей. Муниципалитет в этом году участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Об этом рассказала глава Пыталовского района Вера Кондратьева в эфире ПАИ-live 24 июля.

Она отметила, что в прошлом году в аналогичном конкурсе Пыталовский район дошёл до финала, но не победил.

Кроме того, глава района рассказала о том, как реализуются национальные проекты. Так, в двух школах создаются «Точки роста», в Пыталовской и Белорсусской школах идёт капитальный ремонт. По нацпроекту «Культура» район получил 4,7 млн рублей и приобрёл на них автоклуб.

Также в Пыталово привели в порядок два общественных пространства: двор на улице Белорусской и территорию с универсальной площадкой. Району удалось сэкономить 200 тысяч рублей, которые направили на установку площадки для пляжного волейбола.