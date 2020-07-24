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Экономика / Туризм

Счётчик туристов поставят в Пыталовском районе

24 июля 2020 года, 16:28

Счётчик туристов установят в Пыталовском районе, сообщила глава муниципалитета Вера Кондратьева в эфире ПАИ-livе 24 июля. Появление такого оборудования предусмотрено в туристическом проекте, который реализуется в рамках приграничного сотрудничества. Он направлен на создание в районе туристических маршрутов с оборудованием остановок, информационного пункта и различных сопроводительных знаков. «Ремонт информационного пункта уже завершён», - рассказала Вера Кондратьева.

Ещё один приграничный проект реализуется в сфере безопасности. «Идея родилась после затопления в 2017 году. В рамках проекта уже приобрели мотопомпы, дизельные генераторы, а также будет приобретена система оповещения для города», - отметила Вера Кондратьева.

Третий проект, в котором участвует Пыталовский район, - «От хобби к бизнесу». Он предполагает строительство ярмарочной площади рядом с нынешним Домом культуры. На этой площадке планируется проводить ярмарочные дни и массовые мероприятия. Общая стоимость проекта составляет около 1,2 млн рублей.

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