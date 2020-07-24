Резиденты «Моглино» пополнили бюджет Псковского района почти на 100 млн рублей

Резиденты ОЭЗ «Моглино» компания «Нор-Маали» и предприятие по переработке ягод, грибов и овощей выплатили в виде налогов в бюджет Псковского района 99,7 млн рублей. Об этом сообщила и. о. генерального директора особой экономической зоны Наталья Юшко на пресс-конференции 24 июля, пишет Псковское агентство информации.

Резиденты, который сейчас в «Моглино», уже инвестировали в производство 4,9 млрд рублей.

В настоящее время в особой экономической зоне готовится к запуску завод по производству алмазов, а вот строительство предприятия по изготовлению посуды из дерева пришлось отложить из-за пандемии. «В марте китайские инвесторы пытались приехать, чтобы заключить договоры с подрядными организациями по строительству предприятия, но Роспотребнадзор отклонил», - отметила Наталья Юшко.

Кроме того, по её словам, в «Моглино» должны появиться четыре новые резидента, в то же время три компании находятся на стадии расторжения соглашения находятся три резидента, а появится должны четыре новые компании.

Наталья Юшко подчеркнула, что среди всех особых экономических зон и индустриальных парков «Моглино» сохраняет четвёртое место в России.