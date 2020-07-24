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Экономика / Инвестиции

В США и Африку планируют поставлять псковскую БОПЭТ-пленку

24 июля 2020 года, 14:36

Псковский завод «Титан-Полимер» намерен поставлять БОПЭТ-пленку в страны Европы, в Канаду, США и Африку. Об этом заявил генеральный директор предприятия Герман Петрушко на пресс-конференции 24 июля, пишет Псковское агентство информации.

Производство БОПЭТ-пленки начнётся в декабре-январе, когда заработает первая линия завода. На февраль следующего года уже запланировано проведение выставки продукции псковского завода в Дюссельдорфе.

Герман Петрушко заявил, что в проект уже инвестировали порядка 4 миллиардов рублей, из которых более миллиарда уже освоено. Сейчас завершается строительство первого производственного корпуса, монтировать оборудование будут иностранные специалисты.

На заводе по производству БОПЭТ-пленки планируется открыть около 300 рабочих мест. 

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