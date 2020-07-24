Ещё 56 человек вылечились от коронавируса в Псковской области

В Псковской области выздоровели ещё 56 заражённых коронавирусом. На сегодняшний день вылечены уже 2 тыс. 334 человека, сообщает официальный канал по ситуации с заболеваемостью в регионе.

При этом за последние сутки новых заболевших оказалось почти в три раза меньше, чем выздоровевших - инфекцию выявили у 20 человек. С начала пандемии в области зафиксировали 3 тыс. 554 случая коронавируса.

Также увеличилась статистика по умершим: подтверждена смерть от коронавируса ещё одного человека. Всего зафиксированы 49 летальных исходов.

В Пскове подтверждены 1 тыс. 79 случаев коронавируса, в Великих Луках — 720. Среди районов, где выявлены более 100 заболевших, оказались Псковский (287), Островский (251), Великолукский (178), Порховский (143), Невельский (123) и Дновский (105). Меньше всего заражённых, всего 7, в Пустошкинском районе.

С начала пандемии в Псковской области провели 60 тыс. 422 исследования на коронавирус.