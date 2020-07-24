Третий корпус псковской инфекционной больницы начнут строить осенью

Третий корпус Псковской областной инфекционной больницы начнут строить осенью, после ввода в эксплуатацию первых двух. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе выездного совещания на строительной площадке в Пскове 24 июля, пишет Псковское агентство информации.

Сейчас по одному корпусу больницы возводятся в Пскове и Великих Луках, третий разместиться в Пскове. Михаил Ведерников поручил спланировать его расположение и отразить это на чертежах.

Также губернатор поставил задачу к 27 июля разработать план благоустройства территории у корпуса в Пскове. По словам заместителя губернатора области Василия Осипова, у больницы площадку заасфальтируют, огородят забором, также будут обустроены два подъезда.

Михаил Ведерников предложил рассмотреть возможность обустройства у больницы парка в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». При этом на совещании вновь поднимался вопрос о том, что вести благоустройство территории пока не возможно, поскольку земля находится в собственности Минобороны.