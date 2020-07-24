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Общество / Здоровье

Третий корпус псковской инфекционной больницы начнут строить осенью

24 июля 2020 года, 12:37

Третий корпус Псковской областной инфекционной больницы начнут строить осенью, после ввода в эксплуатацию первых двух. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе выездного совещания на строительной площадке в Пскове 24 июля, пишет Псковское агентство информации.

Третий корпус псковской инфекционной больницы начнут строить осенью

Фото Псковского агентства информации

Сейчас по одному корпусу больницы возводятся в Пскове и Великих Луках, третий разместиться в Пскове. Михаил Ведерников поручил спланировать его расположение и отразить это на чертежах.

Также губернатор поставил задачу к 27 июля разработать план благоустройства территории у корпуса в Пскове. По словам заместителя губернатора области Василия Осипова, у больницы площадку заасфальтируют, огородят забором, также будут обустроены два подъезда.

Михаил Ведерников предложил рассмотреть возможность обустройства у больницы парка в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». При этом на совещании вновь поднимался вопрос о том, что вести благоустройство территории пока не возможно, поскольку земля находится в собственности Минобороны.

Третий корпус псковской инфекционной больницы начнут строить осенью

Фото Псковского агентства информации

Ещё одной темой, которая обсуждалась на совещании, стала организация питания в больнице. Там будут открыты два буфета, однако, еду непосредственно в медучреждении готовить не будут. Михаил Ведерников поручил заключить договор на аутсорсинг. Глава администрации города Александр Братчиков пообещал исполнить поручение.

На данный момент корпус больницы в Пскове готов на 33%, в Великих Луках — на 15%. Строительные работы будут завершены в середине августа, после чего состоится приёмка и начнётся монтаж оборудования. 

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