Ещё 189 млн рублей выделены Псковской области на ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Распоряжение о выделении средств из резервного фонда подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Михаил Ведерников поблагодарил кабинет министров за поддержку региона.

Он отметил, что выделенные деньги пойдут на ремонт улиц в Пскове и Острове, а также дорог вокруг областного центра.