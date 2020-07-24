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Транспорт / Инфраструктура

Ещё 189 млн рублей выделены Псковской области на ремонт дорог

24 июля 2020 года, 11:34

 Ещё 189 млн рублей выделены Псковской области на ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Ещё 189 млн рублей выделены Псковской области на ремонт дорог

Фото Дарьи Хватковой

Распоряжение о выделении средств из резервного фонда подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Михаил Ведерников поблагодарил кабинет министров за поддержку региона.

Он отметил, что выделенные деньги пойдут на ремонт улиц в Пскове и Острове, а также дорог вокруг областного центра. 

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