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Политика / Выборы

40 мандатов рассчитывает получить КПРФ на сентябрьских выборах в Псковской области

24 июля 2020 года, 11:15

На сентябрьских выборах в Псковской области КПРФ рассчитывает получить 40 мандатов в собраниях разного уровня. Об этом заявил руководитель обкома КПРФ Пётр Алексеенко в эфире ПАИ-live 24 июля. Он добавил, что сейчас у партии порядка 85-87 мандатов.

40 мандатов рассчитывает получить КПРФ на сентябрьских выборах в Псковской области

«Мы выдвигаем в районные Собрания в Кунье, Невеле, Себеже. Уже выдвинули, зарегистрировались», - отметил Пётр Алексеенко. По его словам, особую ставку партия делает на Бежаницкий район, там выдвинуты 36 кандидатов.

При этом в выборах главы Себежского района КПРФ участвовать не собирается. «Мы не выдвигали кандидата. Посмотрели, что у нас нормальные отношения с администрацией, - пояснил Пётр Алексеенко. - Район нормальный, проблем нет, чего бодаться?»

По данным на 22 июля, коммунисты уже выдвинули на сентябрьские выборы 198 кандидатов, в итоге их будет более 200.

Гость эфира также поделился планами по участию регионального отделения партии в следующих выборах в Государственную Думу РФ. Кандидатов у коммунистов несколько: Дмитрий Михайлов и уполномоченный по правам предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылёв. Пётр Алексеенко подчеркнул, что оба кандидата - «не капиталисты, а работники, которые сами создали свои организации, чтобы трудиться и как-то поддержать себя».

Кроме того, коммунисты намерены усилить своё присутствие в Псковском областном Собрании. Сейчас у КПРФ там пять мандатов.

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