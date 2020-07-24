Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Важная дата

Найденные на месте концлагеря в Моглино останки изучают судмедэксперты

24 июля 2020 года, 10:28

Судмедэксперты приступили к изучению останков, которые были найдены у концентрационного лагеря в Моглино в Псковском районе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сопредседателя Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Елену Цунаеву.

Найденные на месте концлагеря в Моглино останки изучают судмедэксперты

Фото Псковского агентства информации

На совещании по реализации всероссийского проекта «Без срока давности» в Севастополе она рассказала, что благодаря архивным документам, в Моглино удалось найти место захоронения мирного населения времён Великой Отечественной войны. Елена Цунаева отметила, что работа ведётся в комплексе: поисковики обнаруживают место захоронения, туда выезжают судмедэксперты, если они фиксируют насильственную смерть, то Следственный комитет РФ возбуждает уголовное дело.

На данном этапе по факту обнаружения останков в Моглино СК РФ проводит проверку.

Предположительно, в Моглино найдены останки жертв находившегося там концлагеря, который работал с 1941 года. Сначала там содержались советские военнопленные, которые ремонтировали дорогу Рига - Псков. С весны 1942 года в лагерь начали сгонять мирное население, в том числе детей.

Захоронение на месте концлагеря поисковики обнаружили в июне этого года. Одного из погибших удалось идентифицировать. Это красноармеец Виктор Храмов 1912 года рождения из Ульяновской области.  

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

«Титан-Полимер» не являлся участником судебного процесса – Герман Петрушко
Ещё 189 млн рублей выделены Псковской области на ремонт дорог
40 мандатов рассчитывает получить КПРФ на сентябрьских выборах в Псковской области
В Пскове заработали фонтаны
Подросток пострадал в ДТП в Опочке
В палкинскую деревню Рубцово пришёл природный газ
Корпус инфекционной больницы в Пскове готов на 33%, в Великих Луках — на 15%
Как готовится праздничный салют в Пскове, показали московские пиротехники
Иммунитет к коронавирусу выявлен у 3% обследованных псковичей

Комментарии

Авторизация
No comments
Что-то с памятью моей стало…

Общество / Здоровье
24 июля 11:01

Что-то с памятью моей стало…

Что означает внезапная забывчивость?
Крутой маршрут

Общество
23 июля 13:07

Крутой маршрут

Псковские спортсменки принимают участие в международной эстафете инвалидов-колясочников

Книга сочинений

Общество / Образование
23 июля 12:10

Книга сочинений

Псковская школьница рассказала, как получила 100 баллов по ЕГЭ по литературе