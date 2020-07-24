Найденные на месте концлагеря в Моглино останки изучают судмедэксперты

Судмедэксперты приступили к изучению останков, которые были найдены у концентрационного лагеря в Моглино в Псковском районе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сопредседателя Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Елену Цунаеву.

На совещании по реализации всероссийского проекта «Без срока давности» в Севастополе она рассказала, что благодаря архивным документам, в Моглино удалось найти место захоронения мирного населения времён Великой Отечественной войны. Елена Цунаева отметила, что работа ведётся в комплексе: поисковики обнаруживают место захоронения, туда выезжают судмедэксперты, если они фиксируют насильственную смерть, то Следственный комитет РФ возбуждает уголовное дело.

На данном этапе по факту обнаружения останков в Моглино СК РФ проводит проверку.

Предположительно, в Моглино найдены останки жертв находившегося там концлагеря, который работал с 1941 года. Сначала там содержались советские военнопленные, которые ремонтировали дорогу Рига - Псков. С весны 1942 года в лагерь начали сгонять мирное население, в том числе детей.

Захоронение на месте концлагеря поисковики обнаружили в июне этого года. Одного из погибших удалось идентифицировать. Это красноармеец Виктор Храмов 1912 года рождения из Ульяновской области.