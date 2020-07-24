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Общество / Коммуналка

В Пскове заработали фонтаны

24 июля 2020 года, 09:30

В Пскове заработали фонтаны. 22 июля подключили фонтан в Летнем саду, а 23 июля — у гостиницы «Рижская».

В Пскове заработали фонтаны
Фонтан в Летнем саду
Фото Дарьи Хватковой

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета, запуск фонтана у гостиницы проходил в торжественной обстановке с участием заместителей главы Пскова Сергея Гаврилова и Александра Баева, а также депутата Псковской городской Думы Сергея Федорова.

Сергей Гаврилов напомнил, что фонтан был капитально отремонтирован: специалисты восстановили чашу, покрыли её специальной прорезиненной краской, заменили трубы, выполнили гранитную облицовку.

В Пскове заработали фонтаны
Фонтан на Рижском проспекте
Фото пресс-службы муниципалитета

Запуск фонтанов в Пскове в этом году был отложен из-за ситуации с распространением коронавируса. 14 июля на заседании оперативного штаба по борьбе с заболеванием губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил начать запуск фонтанов.   

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