В Пскове заработали фонтаны. 22 июля подключили фонтан в Летнем саду, а 23 июля — у гостиницы «Рижская».

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета, запуск фонтана у гостиницы проходил в торжественной обстановке с участием заместителей главы Пскова Сергея Гаврилова и Александра Баева, а также депутата Псковской городской Думы Сергея Федорова.

Сергей Гаврилов напомнил, что фонтан был капитально отремонтирован: специалисты восстановили чашу, покрыли её специальной прорезиненной краской, заменили трубы, выполнили гранитную облицовку.