Подросток пострадал в ДТП в Опочке

13-летний подросток из Пскова пострадал в ДТП, которое произошло 23 июля около 13:30 в Опочке на улице Калинина. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, юноша управлял скутером «Минимоторс» и, выезжая со второстепенной дороги, врезался ехавший по главной скутер «Хонда». Вторым транспортным средством управлял 49-летний житель Опочки.

В результате подросток получил перелом голени и был госпитализирован.

По факту ДТП ведётся проверка. Отмечается, что оба транспортных средства были без госномеров.