Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / ДТП

Подросток пострадал в ДТП в Опочке

24 июля 2020 года, 09:11

13-летний подросток из Пскова пострадал в ДТП, которое произошло 23 июля около 13:30 в Опочке на улице Калинина. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, юноша управлял скутером «Минимоторс» и, выезжая со второстепенной дороги, врезался ехавший по главной скутер «Хонда». Вторым транспортным средством управлял 49-летний житель Опочки.

В результате подросток получил перелом голени и был госпитализирован.

По факту ДТП ведётся проверка. Отмечается, что оба транспортных средства были без госномеров.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

«Титан-Полимер» не являлся участником судебного процесса – Герман Петрушко
Ещё 189 млн рублей выделены Псковской области на ремонт дорог
40 мандатов рассчитывает получить КПРФ на сентябрьских выборах в Псковской области
Найденные на месте концлагеря в Моглино останки изучают судмедэксперты
В Пскове заработали фонтаны
В палкинскую деревню Рубцово пришёл природный газ
Корпус инфекционной больницы в Пскове готов на 33%, в Великих Луках — на 15%
Как готовится праздничный салют в Пскове, показали московские пиротехники
Иммунитет к коронавирусу выявлен у 3% обследованных псковичей

Комментарии

Авторизация
No comments
От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

Происшествия / Правосудие
12 марта 09:18

От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

В Стругах Красных удалось раскрыть дистанционное мошенничество, связавшее жертву из Петербурга и преступника из Калининграда
Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Происшествия / Преступление
4 марта 10:55

Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Сигареты в деревянных досках и щепках, книга с автографом Булгакова, золото, деньги и «Айфоны»
Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

Происшествия
21 февраля 13:09

Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

В интернете появилось шокирующее видео с урока в Лавровской гимназии Печорского района