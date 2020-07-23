В палкинскую деревню Рубцово пришёл природный газ

Первым подключили дом №13 по улице Береговой. Процессом руководили заместитель исполнительного директора по строительству и инвестициям Игорь Мелузов и главый инженер АО «Газпром газораспределение Псков» Ирина Смирнова. В церемонии приняли участие депутат областного Собрания Виктор Остренко, глава Палкинского района Евгений Седов и глава Палкинской волости Антонина Михайлова.

Владельцы дома - супруги Перетягины после пуска газа пригласили гостей на чай.

Подключение началось с четырёх домов в деревне, в ближайшем будущем газифицируют не менее трёх четвертей домовладений.

Газификация деревни была одним из наказов избирателей. На реализацию проекта ушло около трёх лет. Распределительный газопровод для Рубцово построили за счёт средств специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по распределительным сетям.

«В 2016 году перед выборами это был, пожалуй, основной наказ избирателей – газификация деревни Рубцово. Вспоминая встречи с жителями, наше общение и в тот год, и после, причём, зачастую в резких тонах, сегодня я просто очень рад завершенному делу. Понимаю, что в этих домах будет тепло и уют», - отметил Виктор Остренко.

После обращения жителей к депутату была проведена подготовка наказа, состоялось его рассмотрение в администрации региона, на согласительной комиссии, после чего деревню включили в областную программу и запустили процесс переговоров с Газпромом. В 2018 году начались проектно-изыскательские работы.