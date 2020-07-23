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Общество / Здоровье

Корпус инфекционной больницы в Пскове готов на 33%, в Великих Луках — на 15%

23 июля 2020 года, 20:41

В Пскове готовность корпуса областной инфекционной больницы составляет около 33%, в Великих Луках — порядка 15%. Такие данные озвучил заместитель главы региона Василий Осипов на совещании у губернатора Михаила Ведерникова, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

Корпус инфекционной больницы в Пскове готов на 33%, в Великих Луках — на 15%

Фото пресс-службы администрации Псковской области

В Пскове сейчас завершается монтаж металлоконструкций, идёт укладка профлиста на кровлю галереи, практически смонтированы внутренние перегородки, устанавливаются окна и двери.

В Великих Луках завершена подготовка фундамента, устроен настил из кровельного листа, возведены каменные перегородки и стены, рабочие ведут монтаж металлоконструкций и стеновых сендвич-панелей.

На обоих площадках также проводится укладка коммуникаций и инженерных сетей.

Первый заместитель губернатора Вера Емельянова добавила, что строительные работы должны быть завершены к середине августа, после чего состоится приёмка объектов и начнётся монтаж оборудования. На совещании обсуждалось благоустройство территорий медицинских учреждений. В Пскове надо привести в порядок участок перед основным зданием, однако, он находится в собственности Министерства обороны РФ. Участники совещания рассмотрели варианты оперативного решения вопроса.

Шла речь и об организации медицинской деятельности. Создание юрлица «Псковская областная инфекционная больница» согласовало Псковское областное Собрание, структура медучреждения разработана, штатное расписание и перечень необходимого оборудования составлены. «Все организационно-штатные мероприятия запущены. Подготовленный Устав учреждения — в Регистрационной палате. Начался набор персонала», — проинформировала Вера Емельянова.

Михаил Ведерников анонсировал проведение выездного совещания с целью контроля

темпов строительных работ и детального обсуждения на месте различных актуальных вопросов реализации проекта, в том числе и по благоустройству прилегающей территории.

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