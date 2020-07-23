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Общество / Важная дата

Как готовится праздничный салют в Пскове, показали московские пиротехники

23 июля 2020 года, 19:42

Пиротехники из Москвы рассказали и показали, как готовится салют в Пскове, который состоится 23 июля в честь Дня города. Видеорепортаж с места установки пиротехники вышел на сайте Псковского агентства информации.

Как готовится праздничный салют в Пскове, показали московские пиротехники

Салют начнётся в 22:30 и продлится 10 минут. Наблюдать его можно с Ольгинского моста и набережной реки Великой напротив кампуса Псковского государственного университета.

В связи с проведением фейерверка с 22:00 для транспорта будет закрыт Ольгинский мост. 

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