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Общество / Здоровье

Иммунитет к коронавирусу выявлен у 3% обследованных псковичей

23 июля 2020 года, 19:15

У 3% жителей Псковской области, прошедших тестирование, выявлен иммунитет к коронавирусу. Такие данные озвучила главный врач Центра профилактики и борьбы со СПИД Псковской области Ираида Сивачева на совещании с медиками 23 июля, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Иммунитет к коронавирусу выявлен у 3% обследованных псковичей

На иммунитет к коронавирусу проверили 3 тыс. 866 человек, среди которых были 2 тыс. 298 медицинских работников.

Ираида Сивачёва отметила, что исследования на иммунитет проводятся бесплатны и доступны для всех желающих. В день могут делать 360-420 таких тестов, то есть около 15 тысяч в месяц.

Что касается исследований на выявление коронавируса, то их в регионе провели уже 59 тыс. 790. «Каждый десятый человек обследован на коронавирус по Псковской области», - заявил главный санитарный врач региона Александр Нестерук.

Он подчеркнул, что сейчас очередей на лабораторные исследования в регионе нет.

С начала пандемии в Псковской области выявили  3 тыс. 534 случаев коронавируса, из общего числа заболевших 2 тыс. 278 уже выздоровели.

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