С 27 июля в Псковской области останется один COVID-центр

С 27 июля в Псковской области в режиме COVID-центра продолжит работать только Псковская городская больница, остальные медучреждения вернуться в обычный режим. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников на совещании с медиками 23 июля, передаёт корреспондент «Псковской правды». Глава региона заверил, что мощностей городской больницы будет достаточно для лечение больных коронавирусом.

В настоящее время, проинформировала председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, работает 751 COVID-койка, с понедельника их останется 630. При этом на лечении находятся 513 пациентов, из которых 320 наблюдаются амбулаторно.

Пневмонию лечат у 105 пациентов, четверо из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Марина Гаращенко добавила, что прекращает свою работу обсерватор на базе детского санатория «Гороховое озеро» в Островском районе. С 1 августа он снова будет принимать детей в штатном режиме.