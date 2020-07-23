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Общество / Здоровье

Работающие в красной зоне псковских COVID-центров медики продолжат получать доплаты

23 июля 2020 года, 18:42

Медики, которые работают в красной зоне COVID-центров в Псковской области продолжат получать доплаты, заявил губернатор Михаил Ведерников на совещании с медицинскими работниками 23 июля, передаёт корреспондент «Псковской правды». Также материальную поддержку продолжат выплачивать бригадам Скорой помощи, которые выезжают к больным коронавирусом.

Работающие в красной зоне псковских COVID-центров медики продолжат получать доплаты

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко пояснила, что выплаты продлены до августа.

Первый заместитель губернатора Вера Емельянова подчеркнула, что ситуация с начислением выплат находится на контроле. «Если вопросы будут возникать, то отдел экономики и горячая линия комитета готовы ответить», - сказала она.

Михаил Ведерников добавил, что ежемесячно на меры поддержки Псковская область направляет более 100 млн рублей.

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