Котов поздравил Псков: Предки оставили нам город, которым мы гордимся

«Предки оставили нам в наследство город, которым мы гордимся. Равняясь на их достижения, нынешнее поколение псковичей создаёт современную историю Пскова, отдавая любимому городу свой труд и энергию», - заявил председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, поздравляя псковичей с Днём города 23 июля. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Александр Котов напомнил, что Пскову исполняется 1117 лет и он является одним из самых древних городов в России. «Испокон веков он был стражем и защитником российской земли, хранителем духовного наследия, культурным и торговым центром», - подчеркнул спикер Собрания.

Он уверен, что город никого не может оставить равнодушным: «Для многих людей он стал значимым и судьбоносным не только по факту рождения, но и по искренней сердечной привязанности к его белокаменным храмам, уютным зелёным скверам, самобытным людям и особой городской атмосфере, в которой сочетаются традиционный уклад российской глубинки, колорит приграничного региона, бережное отношение к старине и стремление в будущее».

Александр Котов пожелал, чтобы псковичей не покидало праздничные настроение, несмотря на то, что в этом году из-за ситуации с распространением коронавируса День города проходит без массовых мероприятий.